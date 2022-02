NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro angesichts von Spekulationen über ein Kaufinteresse von Finanzinvestoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Es würde ihn nicht überraschen, wenn private Investoren solch einen Schritt ergriffen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Kursniveau der Aktie, das in den vergangenen Monaten deutlich gedrückt worden sei. Außerdem seien Finanzinvestoren derzeit generell vermehrt aktiv bei Online-Brokern für Privatanleger. Er hält es auch für möglich, dass große US-Broker nach Europa schielen./tih/he