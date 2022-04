NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Online-Broker habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dabei hätten das Kundenwachstum und die Profitabilität positiv herausgeragt./edh/he