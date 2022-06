NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Handelsaktivitäten hätten nachgelassen, gleichzeitig bleibe für den Broker je Abschluss mehr hängen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien des Brokers spiegelten die reduzierten Ziele zudem bereits weitgehend wider./bek/tih