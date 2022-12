NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach einer erneuten Gewinnwarnung und Kritik von der Finanzaufsicht Bafin von 18 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die allgemeine Besorgnis sei verständlich, der Kurseinbruch um mehr als ein Drittel sei aber eine starke Überreaktion auf die tatsächlichen Auswirkungen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Potenziellen Anlegern biete sich nun aber ein einzigartig günstiger Einstiegspunkt, was durch den Kauf von Flatex-Aktien im Wert von 250 000 Euro durch den Vorstandschef innerhalb eines Tages bestätigt werde./edh/ck