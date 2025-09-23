flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 2,93 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Onlinebrokers habe positive Signale gesendet, schrieb Christoph Greulich nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Nach Beseitigung der regulatorischen Probleme könne man sich wieder auf das operative Geschäft und Innovationen konzentrieren./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,82 €
|Abst. Kursziel*:
15,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
