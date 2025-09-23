Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

09:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Onlinebrokers habe positive Signale gesendet, schrieb Christoph Greulich nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Nach Beseitigung der regulatorischen Probleme könne man sich wieder auf das operative Geschäft und Innovationen konzentrieren./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com