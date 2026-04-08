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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

08:16 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Greulich bescheinigte europäischen Investment-Plattformen im Monat März eine robuste Entwicklung. Dies schrieb er am Mittwoch angesichts der anstehenden Quartalsberichte./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,22 €		 Abst. Kursziel*:
26,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:16 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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