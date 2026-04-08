flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,32 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Greulich bescheinigte europäischen Investment-Plattformen im Monat März eine robuste Entwicklung. Dies schrieb er am Mittwoch angesichts der anstehenden Quartalsberichte./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,22 €
|Abst. Kursziel*:
26,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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