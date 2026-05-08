flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die April-Trends der Investmentplattformen Avanza, Flatexdegiro und Nordnet seien durchwachsen gewesen, schrieb Christoph Greulich am Freitag. An der Handelsaktivität habe sich gegenüber dem März aber wenig geändert - trotz hoher Vergleichswerte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,38 €
|Abst. Kursziel*:
48,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,64%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
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