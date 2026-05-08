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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

08:16 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die April-Trends der Investmentplattformen Avanza, Flatexdegiro und Nordnet seien durchwachsen gewesen, schrieb Christoph Greulich am Freitag. An der Handelsaktivität habe sich gegenüber dem März aber wenig geändert - trotz hoher Vergleichswerte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,38 €		 Abst. Kursziel*:
48,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,64%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:16 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.04.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
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