Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich sprach am Montag nach der Auswertung von Geschäftskennziffern europäischer Handelsplattformen von einer guten Handelsaktivität im Mai./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:01 / GMT

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