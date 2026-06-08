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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

08:31 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich sprach am Montag nach der Auswertung von Geschäftskennziffern europäischer Handelsplattformen von einer guten Handelsaktivität im Mai./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 14:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
41,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

08:31 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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