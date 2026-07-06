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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

14:21 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Daten der europäischen Finanzdienstleister Avanza, Flatexdegiro und Nordnet zeigten für den Juni durchwachsene Trends für das Privatkundengeschäft im Vergleich zum Vormonat, schrieb Christoph Greulich am Dienstag. Einzig Flatexdegiro habe bei der Anzahl der abgewickelten Handelsgeschäfte eine deutliche Steigerung berichtet. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres verzeichneten jedoch alle Plattformen ein klares Wachstum der Handelsgeschäfte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,60 €		 Abst. Kursziel*:
24,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO SE: Oliver Behrens, buy
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