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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

14:51 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mitsamt angehobener Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Christoph Greulich hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die starke Geschäftsdynamik des Onlinebrokers hervor. Derweil seien die Aktien anspruchslos bewertet./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,04 €		 Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

14:51 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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27.07.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
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