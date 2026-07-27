Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

14:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mitsamt angehobener Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Christoph Greulich hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die starke Geschäftsdynamik des Onlinebrokers hervor. Derweil seien die Aktien anspruchslos bewertet./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:19 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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