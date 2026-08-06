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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

11:06 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Juli sei saisonal recht ruhig gewesen, schrieb Christoph Greulich am Donnerstag zu Europas Handelsplattformen./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,06 €		 Abst. Kursziel*:
40,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,19%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

11:06 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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