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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

11:51 Uhr
flatexDEGIRO Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In MLP und Flatexdegiro sieht der Experte Profiteure der Rentenreform./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,56 €		 Abst. Kursziel*:
62,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,48%
Analyst Name:
Chris Armstrong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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