flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 2,88 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
AI Analyse
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,60 €
|Abst. Kursziel*:
71,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,55%
|
Analyst Name:
Christoph Greulich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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