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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

flatexDEGIRO Buy

08:46 Uhr
flatexDEGIRO Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschende Veränderungen sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Online-Brokers im September hätten für Unruhe und Unsicherheit gesorgt und den Aktienkurs belastet, schrieb Christoph Greulich in einer Einschätzung am Donnerstag. Hilfreich sei dies nicht, fundamental sei bei Flatexdegiro aber alles intakt./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,60 €		 Abst. Kursziel*:
71,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,55%
Analyst Name:
Christoph Greulich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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