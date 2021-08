HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Hold" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Analyst Frederik Jarchow attestierte dem Online-Broker in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung ein enttäuschendes zweites Quartal. Er glaube zwar weiter an den überzeugenden Wachstumstrend, die Fünfjahresziele machten auf ihn aber einen zu ambitionierten Eindruck./tih/gl