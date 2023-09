Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Neutral

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flatexdegiro nach Daten zum Kundenwachstum und zur Handelsaktivität im Juli und August auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Charles Mayne arbeitete in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie außerdem nun die vollständigen Halbjahreszahlen des Online-Brokers in sein Bewertungsmodell ein. In Summe habe dies alles aber nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen nötig gemacht./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 17:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

