NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flutter nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 900 Pence belassen. Die Kennziffern des Glücksspielkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Daria Fomina in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis