Flutter Entertainment Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 13400 Pence belassen. Nach den nun angelaufenen Gesprächen mit den Aktionären über eine zusätzliche Börsennotierung in den USA werde der Glücksspielkonzern über einen formalen Antrag entscheiden, schrieb Analyst Ben Andrews in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die erste Ansicht sei, dass eine zusätzliche US-Notierung langfristig Vorteile bringen würde - sowohl strategisch als auch am Kapitalmarkt./gl/tih

