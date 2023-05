Goldman Sachs Group Inc.

Flutter Entertainment Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flutter von 13400 auf 18800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel für die Aktie des Glücksspielkonzerns resultiere teils aus einer Anhebung seiner Schätzungen sowie aus der auf 2024 verschobenen Bewertungsbasis, schrieb Analyst Ben Andrews in einer am Montag vorliegenden Studie. Das US-Geschäft werde 2023 profitabel und dürfte dann der entscheidende Gewinntreiber für Flutter werden./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 04:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

