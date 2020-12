NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flutter angesichts einer geplanten Anteilsaufstockung am US-Glückspielanbieter FanDuel auf "Buy" belassen. Die Erhöhung um 37,2 Prozent sorge dafür, dass der irische Branchenkollege dann 95 Prozent an diesem herausragenden Vermögenswert halte, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem weiche mit diesem Zukauf samt der Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung der Übernahme die Unsicherheit, die bisher die Flutter-Aktie umgeben habe./ck/he