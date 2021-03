NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flutter nach Medienspekulationen über einen Börsengang der Tochter FanDuel in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 18700 Pence belassen. Ein Börsengang der Sportwetten-Tochter würde ein gut 35-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Aktie des irischen Online-Glücksspielanbieters bedeuten, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ck