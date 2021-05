NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flutter nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18700 Pence belassen. Auf dem US-Markt und im Online-Geschäft wachse der Glücksspielkonzern stark, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So früh im Jahr rechne er jedoch nicht mit größeren Änderungen der Konsensschätzungen./bek/ajx