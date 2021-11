NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flutter auf "Buy" mit einem Kursziel von 19300 Pence belassen. Mit der Übernahme von Tombola diversifiziere der Glücksspielkonzern in den Bereich Online-Bingo und stärke seine Führungsposition in Großbritannien, schrieb Analyst James Wheatcroft am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/gl