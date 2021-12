NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Flutter nach einem Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 19300 Pence belassen. Die Übernahme des italienischen Glücksspielanbieters Sisal sei angesichts dessen Marktführerschaft im Heimatmarkt attraktiv, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Iren hätten damit weiteren Zugang zu einem schnell wachsenden, aber regulierten Markt./tav/edh