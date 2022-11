NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flutter vor dem Kapitalmarkttag in den USA an diesem Mittwoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 12900 Pence belassen. Im Fokus dürfte der 2023 erwartete Wendepunkt in Sachen Profitabilität des Online-Glücksspielkonzerns in Nordamerika stehen, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies Wheatcroft auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 40 Milliarden Dollar./ck/he