JP Morgan Chase & Co.

Flutter Entertainment Neutral

16:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Flutter mit Blick auf eine Erstnotiz in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17100 Pence belassen. Auf dem Weg dorthin werde der Glücksspielkonzern zunächst eine Zweitnotiz anstreben, zu erwarten im vierten Quartal 2023 oder ersten 2024, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit werde Flutter dann auch nicht mehr im EuroStoxx 50 enthalten sein. Flutter werde anschließend die Erstnotiz in den USA angehen. Dies könnte ungefähr zwölf Monate dauern und mit Kursschwankungen einhergehen, was im Zusammenhang stehe mit passiven Indexverkäufen./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 14:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 14:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images