LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flutter von 16000 auf 15000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Auf kurze Sicht hätten die Aktien des Glücksspielanbieters weniger Aufwärtspotenzial als die des Kontrahenten Entain, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Letztere seien auch die regulatorischen Vorgaben in Großbritannien weniger risikoreich. Längerfristig seien Flutter-Aktien allerdings eine exzellente Wahl./bek/mis