NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 16290 auf 17250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Glücksspielkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte in den USA entwickelten sich weiterhin überdurchschnittlich./la/mis