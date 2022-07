NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Flutter nach einer kurzen Aussetzungsphase mit "Overweight" und einem Kursziel von 12600 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Vor den anstehenden Halbjahreszahlen des Glücksspielkonzerns habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2024 leicht reduziert, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie gehöre zu ihren "Top Picks" im Sektor./edh/ck