NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Halbjahreszahlen von 12600 auf 12800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die kräftigen Gewinne der Aktie des Online-Glücksspielunternehmens am Freitag hätten vor allem das überraschend starke US-Geschäft widergespielt, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ajx