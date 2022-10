NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Flutter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 600 Pence belassen. Von dem nahenden Kapitalmarkttag erhoffe er sich wichtige Details zur Entwicklung des wichtigen US-Geschäfts, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Montag vorliegenden Studie. Das könne der Aktie Auftrieb geben. Als wichtige Themen sieht er unter anderem den Pfad zur Profitabilität sowie einen möglichen Börsengang von Fanduel./jcf/mis