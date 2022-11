NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach einem Kapitalmarkttag in den USA von 13600 auf 14800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Glücksspielkonzern werde zunehmend attraktiver, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die US-Tochter Fanduel habe auf der Veranstaltung eine starke Botschaft über Fortschritte und Aussichten in den Vereinigten Staaten vermittelt - einen Markt, der allein für ein Drittel der Konzerneinnahmen stehe./tav/mis