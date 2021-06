Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) positive Effekte aus Restrukturierungsmaßnahmen von 2,3 Mio. Euro generiert, jedoch werden im weiteren Jahresverlauf noch deutliche Aufwendungen für das Transformationsprogramm anfallen. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei erfreulich zu werten, dass das Unternehmen den Free Cashflow im Auftaktquartal trotz des geringeren Umsatz- und Ergebnisausweises merklich gesteigert habe. Hier wirke sich zum einen das vor dem Hintergrund der Corona-Krise bereits im vergangenen Jahr implementierte Kosten- und Liquiditätsmanagement positiv aus. Zum anderen untermauere dies nach Ansicht des Analysten die Robustheit und Cashflow-Stärke des FP-Geschäftsmodells.

Trotz des schrumpfenden Gesamtmarkts solle das Unternehmen im Rahmen von FUTURE@FP durch den forcierten Ausbau der digitalen Produkte im Geschäftsbereich Software & BPA / IoT langfristig zu einem nachhaltig profitablen Technologiekonzern transformiert werden. In diesem Zusammenhang seien insbesondere im Geschäftsbereich Frankieren & Office-Lösungen weitere Anpassungen der Kostenstrukturen vorgesehen. Zum 31. März 2021 habe die Konzern-Eigenkapitalquote zwar lediglich bei knapp 9 Prozent gelegen, allerdings verfüge FP über eine um verwaltete Portoguthaben bereinigte Barliquidität von über 20 Mio. Euro sowie eine Nettoverschuldung inklusive Leasing von lediglich knapp 20 Mio. Euro. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 3,90 Euro (zuvor: 3,80 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



