NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das zweite Quartal des Flughafenbetreibers habe beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den angehobenen Jahresausblick, der nun den durchschnittlichen Analystenschätzungen entspreche./ck/la