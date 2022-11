NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um drei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Aufzehren des Free Cashflow habe der Betreiber von Flughäfen eingegrenzt./bek/ajx