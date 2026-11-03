Fraport Aktie
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Marktkap. 6,15 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien bereits in der Vorwoche veröffentlicht worden./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,03%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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