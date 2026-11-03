Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien bereits in der Vorwoche veröffentlicht worden./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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