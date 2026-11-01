Fraport Aktie
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Marktkap. 6,54 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen sei im Oktober auf Vorjahresniveau gewesen - anders als im September mit einem Anstieg zum Vorjahr, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Stark entwickelt hätten sich die internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,75 €
|Abst. Kursziel*:
9,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,23%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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