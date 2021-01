Aktie in diesem Artikel Fraport AG 44,10 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fraport von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurzfristige Kursschwächen von Flughafenbetreiber-Aktien könnten angesichts der begonnenen Impfungen gegen das Corona-Virus Kaufchancen sein, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Das Jahr 2021 dürfte zwar noch hart bleiben, langfristig gebe es aber Grund zu vorsichtigem Optimismus. Fraport sei nun sein "Top Pick" unter den Flughafenbetreibern. Ein wichtiger Grund dafür seien die vorgenommenen und laufenden Restrukturierungen, die noch unterschätzt würden./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.