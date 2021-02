Aktie in diesem Artikel Fraport AG 47,26 EUR

0,08% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Fraport AG 47,26 EUR 0,08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Während Flughäfen, Billigflieger und Qualitäts-Airlines 2021 von einem Neustart des Flugverkehrs profitieren sollten, zählten DSV, Deutsche Post, A.P. Moller-Maersk und Fedex zu seinen Favoriten im Logistik- und Frachtgeschäft, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Flughafenbetreibern, unter denen er Aena präferiere, überdecke die kurzfristige Erholungsdynamik den mittelfristig zu erwartenden Gegenwind durch steigende Zinsen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.