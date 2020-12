Aktie in diesem Artikel Fraport AG 49,18 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Fraport von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sobald die Restriktionen wegen Corona beseitigt würden, dürfte der Flugverkehrssektor stark zulegen, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im kommenden Sommer dürfte aber noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreicht werden. Das neue Ziel für den Flughafenbetreiber Fraport resultiere unter anderem aus Währungseinflüssen./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 03:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.