FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Virus-Krise habe das Geschäft des Flughafenbetreibers fast zum Erliegen gebracht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den kommenden Monaten sei mit einem nur langsamen Hochfahren der Aktivitäten zu rechnen. Vorrangiges Ziel sei aktuell neben der Senkung der Fixkosten die Liquiditätssicherung. Die verfügbare Liquidität sollte ausreichen, die aktuell schwierige Lage mehr als zwölf Monate überbrücken zu können. Schlamp senkte seine Gewinnschätzungen./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 15:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 15:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.