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Fraport Aktie

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Deutsche Bank AG

Fraport Hold

13:16 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
68,20 EUR 0,40 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss sei der Flughafenbetreiber auf Kurs, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,80 €		 Abst. Kursziel*:
-11,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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