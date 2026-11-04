Fraport Aktie
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Marktkap. 6,11 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss sei der Flughafenbetreiber auf Kurs, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,80 €
|Abst. Kursziel*:
-11,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
68,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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