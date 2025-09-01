Fraport Aktie
Marktkap. 6,76 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Erwartungen an den Flughafenbetreiber seien bereits hoch. Der Gegenwind für die Umsatzentwicklung werde zwar durch eine bessere Ausgabenkontrolle und die nahende Trendwende bei der Barmittelentwicklung überkompensiert, was auch bei möglicherweise höher als erwarteten Investitionen 20206 gelte. Doch die Verschuldung sei immer noch erhöht./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,40 €
|Abst. Kursziel*:
-3,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,03%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|11:01
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
