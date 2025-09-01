DAX 23.763 -1,1%ESt50 5.340 -0,5%Top 10 Crypto 15,66 +2,7%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.900 +1,9%Euro 1,1629 -0,7%Öl 69,29 +1,7%Gold 3.477 +0,0%
Fraport Aktie

WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Hold

11:01 Uhr
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Erwartungen an den Flughafenbetreiber seien bereits hoch. Der Gegenwind für die Umsatzentwicklung werde zwar durch eine bessere Ausgabenkontrolle und die nahende Trendwende bei der Barmittelentwicklung überkompensiert, was auch bei möglicherweise höher als erwarteten Investitionen 20206 gelte. Doch die Verschuldung sei immer noch erhöht./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,40 €		 Abst. Kursziel*:
-3,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,03%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

11:01 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Fraport Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Fraport Halten DZ BANK
mehr Analysen

