HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der fünften Woche der Abriegelung Shanghais aufgrund Chinas Null-Covid-Politik drohe eine weitere Verschärfung der globalen Lieferkettenprobleme und die Erholung des Luftverkehrs im asiatisch-pazifischen Raum dürfte sich noch weiter hinausschieben, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den weltweiten Transporttrends im Monat April. Er verwies auch auf das weltweit sinkende Verbrauchervertrauen. Das Passagieraufkommen an Europas Flughäfen habe im März in Frankfurt, Wien und Zürich zwischen 52 und 54 Prozent des Jahres 2019 gelegen, während das bei Aena mit 78 Prozent am stärksten gewesen sei. Zudem scheine die kurzfristig geplante Kapazität in Frankfurt am schwächsten und bei Aena am stärksten zu sein./ck/mis/mis