NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 65 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Flughafenbetreiber habe einen vorsichtigen Ausblick auf 2022 gegeben und eine höhere Nettoverschuldung ausgewiesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Ergebnisprognosen für 2022 und 2023 nach unten./edh/mis