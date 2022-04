NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Vorträge hätten ein positives Bild für die ganze Flugbranche gezeichnet, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Flughafenbetreibern - vor allem Fraport - habe es aber vorsichtigere Aussagen gegeben. Er bevorzugt in diesem Bereich die Aktien der spanischen Aena./tih/jha/