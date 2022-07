NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Mit Blick auf die anstehenden Halbjahreszahlen bleibe sie für den europäischen Infrastruktursektor positiver gestimmt als für die Baustoffindustrie, auch wenn letztere mit einem Wertverlust von 24 Prozent im Jahresvergleich bereits einige der bestehenden Risiken eingepreist habe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/tav