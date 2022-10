NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 55 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an. Für die Jahresziele sieht sie bei den Frankfurtern Potenzial. Die Kurszielsenkung führt sie vor allem auf gestiegene Kapitalkosten zurück./ag/nas