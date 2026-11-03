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JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

10:26 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
66,95 EUR 1,25 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Da die Eckdaten bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Free Cashflow des Flughafenbetreibers gelegen, der stark ausgefallen sei, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
66,90 €		 Abst. Kursziel*:
21,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
66,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,99%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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