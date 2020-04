NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor den Quartalszahlen von 48 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Elodie Rall kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Umsatz und operativen Gewinn (Ebitda) wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie. Zudem sorgt sie sich wegen der vergleichsweise hohen Verschuldung des Flughafenbetreibers. Nach einem voraussichtlichen Rückgang beim Flugverkehr um 45 Prozent im Jahr 2020 geht sie von einem 30 prozentigen Anstieg im Folgejahr aus./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 00:15 / BST



