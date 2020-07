NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wegen des erlahmten internationalen Flugverkehrs dürfte der Flughafenbetreiber operativ (Ebitda) einen Verlust ausweisen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Belastungen nur teilweise durch niedrigere Kosten wettmachen können./bek/mis